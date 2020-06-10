隨著國內疫情趨緩，中央留行疫情指揮中心也下達口罩禁令，讓醫用口罩再次進入自由市場買賣，不過口罩仍舊搶手，各大電商平台大多都「一開賣即售光」。不過，有網友分享自己獨門方式，成功購買到了中衛醫療口罩。

中衛口罩在口罩禁令開放後幾乎是「一罩難求」，在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上，有網友為了搶購Pchome每日下午3點開賣的中衛口罩表示「為什麼還是搶不到，我2：50就在等了，搶到的人真是太強了。」

而這個現象也同樣發生在其他人身上，眾人指出「時間都還沒到，網頁就當掉了」、「加入購物車，等待結帳中結果東西就不見了」、「2:50開始等，3點一到就卡住了，再重刷就看到無情的補貨中」、「搶不到啊，一直轉圈圈」。

許多人相當無奈，嘆一般人根本都搶不贏黃牛。「一定有外掛啦！根本搶不到好嘛！」、「黃牛外掛是要怎麼比、怎麼搶，人家專業的」。不過有位網友透露自己下單成功，且完成繳費，原因就在於「直接放棄兩盒的，去攻搭東西的」。

該網友指出，賣場上除了有單售中衛口罩外，賣場上還有中衛口罩搭配其他商品一起販售，競爭者少，真的成功買到。這招也讓其他網友驚呼「 強勁！能買完不得了」。

有位網友透露自己下單成功，且完成繳費，原因就在於「直接放棄兩盒的，去攻搭東西的」。（摘自臉書：口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

(中時電子報)