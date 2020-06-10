隨著陸美科技競爭越演越烈，大陸半導體自主化進程不斷推進，大陸晶圓代工龍頭中芯國際決定返回大陸市場，上海證交所6月1日公告，中芯國際將在科創板上市，將籌資200億元人民幣(約836億元新台幣)，來建造14奈米12晶圓生產線，根據招股書來看，也能看出中芯國際若想追上台積電的7奈米製程，還有多大落差。

全球晶圓代工龍頭台積電9日召開股東會，提到在美國華為禁令加緊下，一旦無法繼續供貨給華為，其他客戶也會迅速補上缺口，營運不會受到影響，但仍希望不要發生此事。此外，台積電也透露4奈米製程正在推進，這個由5奈米製程、5奈米加強版製程之後，存在與3奈米製程之間，預計2023年量產。

台積電在2019年憑藉著7奈米(N7)製程，所發展出來的7奈米強效版製程(N7P)、7奈米極紫外光(EUV)技術製程(N7+)所帶動的強大效能，讓台積電成為晶圓代工領域霸主，市占率也在今年Q1達到52%。

然而，美國最新對華為的禁令指出，任何企業想出貨半導體產品與相關技術給華為，都要經過美國政府審查並通過，台積電業務恐遭限制，這也成為近來市場焦點，中芯國際在此時呼聲提高，有望取代台積電，但先不論來自美國技術含量比重，光是先進製程技術就落後一大截。

從中芯國際的招股書來看，台積電於2015年實現16奈米晶圓代工量產，格羅方德(格芯)於2015年實現14奈米量產，於2017年實現14奈米量產，至於中芯國際則是在2019年才實現14奈米量產。

圖/翻攝自中芯國際招股書

不過，在原台積電前研發處長、現職為中芯國際聯合執行長梁孟松帶領下，中芯國際14奈米 FinFET製程達到一定水準，也獲得許多客戶青睞，華為也在今年傳出將麒麟710處理器由台積電12奈米轉單至中芯國際14奈米，足以顯見華為在大陸半導體產業自主化的過程中，中芯國際的份量。

中芯國際也公布14奈米製程以下計畫，包括中芯南方「12吋晶片SN1專案」，計畫月產能為3.5萬片晶圓，目前已達到月產能6000片。

不過，目前市場上用來生產7奈米製程的半導體設備EUV機台，主要由荷商艾司摩爾(ASML)獨家提供，但在美國政府阻撓下，加上台積電、三星相爭資源，中芯國際的設備訂單一再推遲，雖以中芯國際目前技術要生產7奈米，尚屬太早，但也扼殺了中芯國際對於想在短期內追上國際大廠的計畫，重重摔了一跤。

(中時電子報)