高雄市長韓國瑜罷免案通過，引發報復性罷免案蠢蠢欲動。民進黨高雄市議員陳致中即被列入罷免名單中，有高雄前鎮人近日創建「罷免陳致中」臉書社團，點出罷免三理由。對此，北市議員游淑慧立馬表示：也為『罷中』理由來＋1。

游淑慧在臉書表示，陳致中「雖然罄竹難書，但也為『罷中』理由來＋1」。特別指出陳致中「＃在開議上班時間去按摩被抓包。」重創民意代表形象，讓臺灣民眾以為高雄市議員都可以利用上班時間去『鬆一下』。

尤其可惡是，陳致中有時間鬆一下，然而前一晚上是『小港林園線』重要的捷運興建公聽會，身為選區議員，陳致中與他的團隊，居然都不聞不問，無人到現場！

游淑慧並轉貼＃前鎮人列的三個理由：第一、陳致中憑著他父親陳水扁的保護傘下當選，在議會質詢只有糟蹋韓市府團隊而已，第二、也沒感覺他有做對社會有貢獻的事，浪費百姓的稅金。第三、前鎮小港的人民要洗刷污垢，全台灣的人都覺得這地區的人有病，讓嫖X中一直當選。

(中時電子報)