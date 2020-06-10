隨著美國部分城市疫情解封，客思達-KY（2936）5月合併營收達7.92億元，較上月增加27％、年減22.7％，累計前5月合併營收為37.88億元，較去年同期減少24.55％。

客思達-KY表示，由於此次疫情連帶改變消費者的消費習慣，新的消費習慣逐漸變為線上消費，集團超前佈署，今年推出的Coaster專屬APP，透過手機應用程式結合消費者與實體業者，完整串聯線上到線下Online to Online的經營，以及Amazon、Wayfair等電商客戶備貨力道穩步提升。

此外客思達-KY持續建構完善的全球供應商管理平台以強化存貨管理、以及彈性因應客戶家具訂單需求，可靈活調配家具產品供貨，挹注5月線上銷售占營收比重提升。

而為了提升客思達-KY在市場上的競爭優勢，集團不斷優化產品組合以及推廣自有品牌「Coaster」等經營模式，並且持續更新「全球供應鏈管理」、「電子商務供貨服務」等電子平台的產品資料庫，有效提升貨物採購、供應以及存貨管理，皆有利於提升客思達-KY市場競爭利基，集團在全美擁有超過8千家中小型家具業者、大型連鎖實體零售業者，可望為集團帶來新一波家具採購潮。

(工商 )