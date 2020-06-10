周杰倫在最新一集Netflix節目《周遊記》，曝光新歌MV拍攝內幕，該集邀來柯有倫當嘉賓，他化身導遊熟門熟路帶著一行人踩點，前進賣座電影《玩命關頭8》、《神鬼奇航》經典場景。

異國美景當前，周杰倫隨口朗誦起黃俊郎為他填詞的年度新歌〈Mojito〉，他霸氣許願：「這裡很漂亮！不如直接來這邊拍新歌MV！」觀眾飽覽哈瓦那的風光之餘，也一窺周杰倫拍攝MV的精采內幕。在哈瓦那陽光熱情照耀之下，柯有倫帶著周杰倫造訪大文豪海明威最愛的五分錢小酒館，海明威曾在此喝過無數美酒，周杰倫還開玩笑挑戰最強導遊柯有倫，笑問：「既然他們這麼嗨，可不可以唱一首我的〈Mojito〉？」沒想到貼心的柯有倫早有準備，馬上請出當地樂團高手。

柯有倫在古巴熟門熟路地帶著周董一行人踩點，榮登本季最強導遊。（Netflix提供）

周杰倫感性表示：「最後一站來到了哈瓦那，大家都有些依依不捨，謝謝所有來參加的來賓們，也謝謝所有觀眾朋友的收看。」

(中時 )