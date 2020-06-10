陳喬恩簡單的祝福卻勾起大票粉絲的回憶，想起《王子變青蛙》裡兩人轟動的感情戲不禁鼻酸。(圖/ 摘自陳喬恩微博)

明道從早期偶像劇爆紅後，近前轉往大陸發展，雖然曾傳出緋聞但都沒有後續，因此感情世界一直令外界好奇。日前明道被周刊拍到帶老婆王婷萱和家人出遊，消息曝光後他才在微博親自證實，已結婚並升格奶爸；而他的螢幕情侶陳喬恩也給4字祝福，意外勾起粉絲鼻酸回憶，想起電視劇《王子變青蛙》的兩人。

升格當人夫、奶爸的明道今日中午在微博分享喜訊，「你們曾關心的那個男孩，終於升級成了男孩+。謝謝大家關心」；而許多人得知消息後也紛紛道賀，其中和明道在偶像劇《王子變青蛙》有精彩感情對手戲，成為螢幕情侶的陳喬恩，也轉發動態給祝福，「恭喜阿明」。

陳喬恩簡單的祝福卻勾起大票粉絲的回憶，想起《王子變青蛙》裡兩人轟動的感情戲不禁鼻酸，「葉天瑜你來啦」、「王子變青蛙，單均昊和葉天瑜會在他們的時空裡好好相愛的」、「我曾經嗑過的CP啊」、「茼蒿和地瓜葉永遠幸福地在一起，喬恩和明道也要各自幸福喔」。

(中時電子報)