「奶茶」劉若英10日在Yahoo TV《茜問》與陳文茜對談，難得吐露內心，她提到自己曾被同劇女演員說：「妳沒殺傷力。」氣喊：「比說我人壞還受傷！」她也當眾告白最想跟陳文茜談戀愛，但又覺得一起工作不容易。

劉若英當眾告白，「如果我是男人的話，最想跟陳文茜談戀愛」。認為和陳文茜談戀愛是一件很爽的事，但也表示在陳文茜新書中難得看到她的脆弱，讓她直呼「心疼」，更讓陳文茜甜上心頭，直喊：「我嫁給你好了！」陳文茜回首在工作上跟男性的競爭，透露心聲：「他們每一個人都很不服氣，可是我都要超越他們，我有比他們容易嗎？」劉若英反倒開玩笑嗆答：「我覺得跟妳工作的人也不容易，不管是男是女。」

陳文茜提到和劉若英兩人每次到癌症病房探視癌友時，劉若英總可以卸下天后光環搞笑，有一次劉若英就告訴一位癌友，若別人問起偶像，「你就說是劉若英」，沒想到癌友卻驚回：「不是，我的偶像是阿信。」劉若英直接賭氣回說：「我不認識他。」笑翻全場。

(中時 )