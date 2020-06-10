大陸官方媒體《健康時報》週二的報導，在《野生動物保育法》修訂的幾天後，終於把「穿山甲」從傳統藥物清單中刪除。這既是對保育動物做出貢獻，也是對肆虐全球的新冠病毒疫情做出回應。

科學警報(Science Alert)報導，今年中國大陸的藥典，做了相當多的修正，其中保育動物穿山甲被排除最令人高興，另外「蝙蝠糞藥丸」也被移除，這顯然與新冠病毒疫情有關。

穿山甲有厚重的鱗甲，使牠們遇到危險時會縮成一團，這個習性使牠們很容易補捉到，人類只要把牠們裝袋就行了。(圖/路透社)

穿山甲是一種稀奇的哺乳動物，因為外形如此特別，它一直被獵捕，在黑市上價格很高，而中國傳統醫學將其入藥，儘管科學家認為，牠它們沒有治療價值。

上週五，大陸林業部門，對穿山甲給予了最高保護階級，因為它的生存受到威脅。

世界自然基金會周六表示，「強烈支持」中國大陸為提升穿山甲的保護標準而採取的行動。

新冠病毒COVID-19，幾乎確定原宿主是蝙蝠，但是蝙蝠到人類的中間過度宿主則不能確定，穿山甲一直被認為是最可能的中間宿主。目前追查到的感染發生點，在華中武漢市的「華南海鮮市場」，當地就有販賣穿山甲。

(中時電子報)