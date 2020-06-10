針對明泰前董事長李中旺對明泰近日擬大量解聘員工提出關切乙事，明泰坦誠，為因應疫情，確有裁員情事，惟為數不多，佔比僅3.5％，且現階段並無進一步之人力精簡計畫，並跟進反咬李中旺對上述人力精簡計劃知之甚詳並親自批准，兩造各執一詞，讓明泰裁員案再度陷入羅生門。

受到疫情（COVID-19）封城影響，明泰大陸工廠供應鏈面臨斷料及人員無法回到工作崗位，導致第一季營運結果虧損，擔憂疫情的不確定性，及世界整體經濟環境的悲觀預測，為求謹慎，撙節開支，明泰坦誠確曾於公司內部月經營會議討論因應之道，有鑑於許多全球性大公司已即時作出人力調整，遂順應產業環境變化，同時進行組職定期優化與績效評估，經與明泰經營團隊取得共識，決定以組織調整的方式來保持競爭力。

明泰指出，該次人力調整佔明泰科技員工總人數的3.5％（含台灣地區員工80人；海外地區員工87人，台灣地區員工調整均有提報科技部新竹科學園區管理局），一切流程均依法合規辦理相關事宜。

此外，明泰亦對外鄭重聲明，董事李中旺對上述人力精簡計劃知之甚詳並親自批准，而明泰現階段並無進一步之人力精簡計畫，並籲請李中旺勿試圖再散佈不實之訊息企圖影響員工，此舉不僅傷害員工，亦有違背其身為本公司董事所背負之義務。

(工商 )