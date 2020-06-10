經濟合作發展組織（OECD）10日發布最新全球經濟展望報告，警告若爆發第二波新冠疫情，全球經濟今年恐萎縮多達7.6％，將是100年來承平時期最嚴重的衰退，但明年經濟可望從谷底反彈。

OECD周三發布全球經濟預測更新報告，將今年全球經濟萎縮幅度進一步下修到6％，2021年轉為正成長擴張5.2％，但這是在新冠疫情獲得控制的前提下。

OECD史無前例提出2套不同情境下的成長預測，反映出疫情當前充斥不確定性。若是爆發第二波疫情，OECD預估全球經濟衰幅恐擴大到7.6％，明年即便反彈也只有2.8％成長率。

OECD的最新全球經濟展望，相較世界銀行與國際貨幣基金（IMF）的預測更加悲觀。世銀預估今年全球經濟萎縮5.2％，IMF則預期全球經濟今年衰減3％。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）在更新展望報告中提到：「到了2021年底，收入損失的情況，會超越過去100年仍何一個非戰時衰退期。這對人民、企業和政府來說，是可怕且持久的後果。」

布恩認為，祭出超寬鬆貨幣政策，提高公共負債是必要之舉，只要經濟活動與通膨持續低迷，失業率居高不下，這些非常措施可以被接受。

OECD預估，全球第一大經濟體美國今年GDP萎縮7.3％，明年正成長4.1％。萬一爆發第二波疫情，美國今年經濟衰幅達8.5％，明年成長率僅1.9％。

歐元區今年經濟預估萎縮9.1％，明年擴張幅度可望達6.5％。若第二波疫情來襲，歐元區今年衰幅拉大到11.5％，明年正成長3.5％。

英國恐怕是OECD成員國中，經濟衰退最嚴重的國家。OECD預期英國今年GDP萎縮11.5％，明年復甦成長率達9％；如果疫情二次爆發，今年萎縮幅度擴大成14％，明年反彈擴張5％。

(工商 )