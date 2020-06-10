澳洲10日公布6月西太平洋-墨爾本消費者信心指數，從5月的88.1升至93.7，西太平洋銀行（Westpac）指出，澳洲消費者信心已回復到接近疫情爆發前的水準。而據澳盛銀行（ANZ）交易數據顯示，截至6月6日當周，澳洲消費者支出年增4.3％，與前周相比增幅達19.8％。

(工商 )