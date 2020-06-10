日本內閣府10日公布，企業支出因新冠疫情凍結下，4月核心機械訂單月減12％，減幅大於《路透》調查預估的8.6％，創2018年9月以來的最大跌幅。此外5月躉售物價指數（WPI）年跌2.7％，跌幅也超出預期的2.4％，是近4年來最大年跌幅，市場擔心日本恐重陷通縮噩夢。

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