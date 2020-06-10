日本電玩大廠任天堂（Nintendo）驚傳重大資安漏洞，9日發布聲明證實，自4月至今，30萬玩家的帳號遭駭客入侵。任天堂4月首度發現玩家帳號遭駭後，聲稱被駭帳號有16萬個，本月9日更新為30萬個。該公司說，遭駭帳號僅一小部分被利用來做詐欺購買，受害客戶幾乎全都完成退款。

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