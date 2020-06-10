因應政府自6月1日開放口罩出口，並協助台灣口罩及防護衣業者把握拓銷黃金時期，外貿協會接連辦理「台灣口罩及防護衣」線上產品發表會與洽談會，邀集中衛、康那香等10家口罩業者及聚陽、興采等5家防護衣國家隊廠商，向全球40國超過200位買主推廣，計吸引日本Home Center港南商事、日本小林製藥、新加坡最大超市集團Fairprice、瑞典貿委會等多家買主共同參與。

線上洽談會則安排其中12家廠商與33家買主進行逾100場次的一對一線上洽談。

貿協秘書長葉明水表示，依貿協全球超過30個駐外單位報回的全球口罩市場資訊顯示，包括美國、加拿大、日本、東歐、菲律賓、印尼等國仍有大量口罩及防疫物資需求，而台灣積極投入防疫產品的製造研發、現口罩日產能達2,200萬片，防護衣亦可每月供應超過200萬件，在國內供應充足且部分國家需求仍旺的情況下，外銷上還是大有可為。

貿協指出，買主對MIT口罩品質相當有興趣，美斯潔的無耳掛式口罩設計創新，有效降低長時間戴口罩對面部造成的不適，且使用高防護力的N95等級濾材，買主詢問度高；康匠的整廠輸出解決方案，共與加、義、波、匈、瑞典等歐洲國買主相談；昭惠產品因具備FDA、CE等認證申請完備，獲日本港南商事及瑞典貿易暨投資委員會等大型買主指定洽談，拓銷上相當具利基。

而防護衣國家隊大廠亦吸引買主青睞，聚陽因成功申請美國FDA認證，品質有保證，受到包含新加坡Fairprice及美、德等國在內的多家買主青睞，興采投入防護衣產業後一直很積極尋求拓銷機會，使用其自行研發之強化纖維材質的隔離衣，品質優良抗撕裂性佳，亦吸引日、星及波蘭買主前來洽談。

(工商 )