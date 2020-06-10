高雄市長韓國瑜被以逾93萬票罷免，引發震撼。資深媒體人趙少康卻爆料投票前民調，罷韓投票前2天，國民黨高層竟跟他說，罷韓有機會不通過。

趙少康在《觀點》表示，國民黨有做罷韓民調是說很接近、差不多，罷韓投票前2天，國民黨高層竟跟他說，有機會不通過。韓國瑜的支持者有這樣的熱情，那就算了，不過，國民黨應該要做一個科學性調查，在不能公布民調期間再做。像TVBS在最後幾天做的民調，一定會去投罷免票的有80幾萬票，加上可能會去投票的，有100萬票左右，國民黨會不知道？

趙少康指出，國民黨每次選舉做民調都不準，是怕高層不高興，讓他們安心？媒體人尹乃菁表示，今年總統大選時，國民黨自己的民調也沒差距那麼多。2000年總統大選，各個系統報回來，都是連戰會贏，趙笑說，連神桌都說連戰會過關，算命也都說連戰會過關。

尹乃菁也表示，民進黨都不相信國民黨怎麼這麼差，國民黨不是很厲害、很會鬥、很會搞嗎？他們不相信國民黨這麼笨。趙少康認為，關中在為國民黨操盤時，那時他當台北市黨部主委，選舉前一天，八大情資系統估出來的票，7席立委全部贏，隔天真的全部贏。

(中時電子報)