聯合國秘書長古特雷斯9日警告，新冠肺炎疫情過後的經濟衰退，可能觸發全球50年來最嚴重的糧食危機，對過百萬名兒童及成年人造成長遠影響，促請各國政府迅速行動，以阻止災難。

古特雷斯表示，雖然主要農作物收成狀況良好，各方亦致力避免出口禁令及貿易保護主義行為，但民眾尚未真正感受到新冠肺炎及經濟衰退帶來最嚴重的影響。他表示：「就算在糧食充裕的國家，我們也會發現食物供應鏈有被擾亂的風險。」據報，受到新冠肺炎影響，今年約有5000萬人面臨陷入赤貧，但長期影響更為嚴重，例如兒童可能因營養不良而終身受害。

古特雷斯提出一項「三點計劃」，以修復全球糧食系統，並避免進一步破壞。內容包括在受災最嚴重的地區提供援助，各國政府優先考慮保護糧食供應鏈，加強社會保護，讓兒童和孕婦獲得足夠營養等。

據聯合國當天發布的報告，目前全球農作物的產量及供應良好，但很多農民無法工作，而且在封鎖令下，收割及運送進度都被迫減慢，糧食價格因此上漲，導致部分地區的人民買不起糧食。

(中時 )