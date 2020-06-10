高雄市長韓國瑜罷免案通過，明(11日)將是他和市府團隊在市府上班的最後一天，將規劃溫馨音樂會和高雄市道別，更透過臉書發文，號召市民於下午3時30分在鳳山行政中心前草地道別。而副市長李四川也在臉書PO出一篇感性道別文，讓許多網友相當不捨，就連新聞局長鄭照新也轉發，並寫下與李四川共事的心情。

李四川在臉書寫下，經歷一年五個月，歷時533個不眠不休的工作天後，即將卸下「高雄市副市長」一職，「這一年五個月對高雄我沒有白來，我期盼，曾經培育我的高雄明天朝向光明與進步。祝福所有鄉親平安快樂。」他也透露，接下來將會把自己全部的時間，都留給親愛的太太與家人。

對此，鄭照新也轉發該篇貼文，並發文寫道與李四川副市長共事，「人生一大快意事！」而貼文曝光後，不少網友也感到相當不捨，更有人附上哭臉留言，「真的不希望您們離開高雄」、「照新加油，國民黨還是需要你們年輕人費心穩住」、「韓市長與市府團隊辛苦了，唯一挺韓國瑜到底」、「辛苦你們了！」

(中時電子報)