張文綺是《食尚玩家瘋狂總部》主持群之一，近日製作單位幫忙圓夢，為她辦了一場「港都演唱會」，還找來兩位辣妹伴舞，成功炒熱現場氣氛，她感動直說：「下次我要往售票演唱會邁進！」

張文綺因選秀比賽踏入演藝圈，進而跨足主持界，但出道10年內心一直有個缺憾，就是想辦一場個人演唱會，曾無心發願：「出過那麼多專輯後一直有這個夢想，想辦一場看看效果怎麼樣。」沒想到在節目中成功圓夢，製作單位準備辦桌會出現的大型舞台車，讓擅長台語歌的她上台演出，吸引眾多高雄鄉親，俗擱有力的首場演唱會，讓粉絲拍手叫好。

張文綺（中）賣力演唱。（TVBS提供）

得知張文綺願望是開個人演唱會，梁赫群驚訝詢問：「怎麼可能，妳不是已經發好幾張唱片了？」張文綺笑回：「因為都沒有紅。」夢多則說：「妳很紅，馬上唱我們都可以接。」張文綺接著就唱：「水噴噴（歌詞）…….」不料梁赫群及夢多瞬間鴉雀無聲，她哭笑不得，拿道具打他們並直呼：「爛東西。」惹得全場捧腹大笑。

(中時 )