據指出，iPhone 12系列或可於7月開始生產，蘋果股價因此連續兩天收高11.14美元或3.44%後，週二再追高10.53美元或3.16%，收在343.99美元，連續三天改寫收市新高，今年來漲幅擴大到17.14%，市值來到1兆4910億美元，成為全球科技產業之王。

消息指出，蘋果公司旗下iPhone 12系列的工程測試第二階段即將完成，有望在7月開始生產。另一個有利其股價的消息，乃是有指蘋果公司將於月內舉行的年度開發者大會宣布，將在Mac電腦改用自主研發的處理器，以取代以往使用的英特爾晶片。

過往蘋果公司通常在9月發布iPhone新產品。據悉iPhone 12系列將提供iPhone 12/12 Max、iPhone 12Pro/12 Pro Max兩個版本共四款機型，螢幕尺寸分別為5.4/6.1吋及6.1/6.7吋，高級版本價格高達1,399美元。

據報是次iPhone 12系列在處理器、螢幕、接口、通信、拍照上都有不同程度的升級，最新的A14處理器就將應用在最新款手機上，這新款iPhone還可能採用高通的X60 5G基頻，有望支持SA和NSA雙模5G通信。

(中時電子報)