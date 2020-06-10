高雄市長韓國瑜遭罷免後，代理市長人選也成注目焦點，其中呼聲最高的就屬行政院副院長陳其邁，但高雄市議員高閔琳在節目上跳出來反對，稱「正當性有疑慮」，引發熱議，點燃民進黨派系鬥爭火種，但早在6月6日罷韓通過當天，「宅神」朱學恒就已預料到此事。

根據《TVBS》報導，6月6號罷韓通過當下，朱學恒受訪時就表示，情義上一定是陳其邁出來，但陳其邁已經當到行政院副院長，回來高雄市代表未來六年生涯規劃都會被侷限在南部，對他個人來說絕不是好事。朱學恒補充，這次罷韓過後，才是民進黨權力分配不攏的開始。

如今高閔琳一席話，也被外界解讀成民進黨新潮流再度掀起黨內鬥爭，不過高閔琳今天在臉書PO文強調，代理市長與補選人選不宜為同一人，更表示罷韓剛過不宜過度刺激，避免藍營挑撥操作，呼籲黨中央「愛陳其邁就別害他」，重申自己觀點，但依舊引起兩派網友論戰，有人表示支持：「說出真話，讚」、「支持議員」，但也有許多人不滿怒嗆：「別扯後腿」、「市議員又在刷存在感，沒有管道向黨中央建言嗎」、「由中央決定，妳話那麼多幹嘛」、「再有正當性，都因為不當放話而失去理由了」、「此時不該再有派系之別，請以高雄市民的福祉為先」。

(中時電子報)