美國非裔男子佛洛伊德的告別式9日在他的故鄉休士頓舉行，民主黨總統候選人拜登透過視訊致詞，強調「現在」就是結束美國種族不公的時候。非裔休士頓市長透納（Sylvester Turner）也宣布，將簽署行政命令，禁止警察掐人頸部。

佛洛伊德的葬禮在讚美之泉教堂（Fountain of Praise Church）舉行，參加告別式的除家屬外，也包括聯邦眾議員葛林（Al Green）、重量級拳王梅威瑟（Floyd Mayweather, Jr.）、黑人民權領袖沙普頓（Al Sharpton）等約500人。

葬禮上播放了民主黨總統候選人拜登的一段5分鐘的影片，拜登表示「現在是實現種族正義的時候了，我們不能別過臉去。我們不能認為，可以對深深刺痛我們靈魂的種族主義再度別過臉去」、「只有佛洛伊德的正義得到伸張，我們才能真正在美國達到種族正義」。

佛洛伊德的姪女布魯克（Brooke Williams）在致詞時也表示，「我相信我的祖母（佛洛伊德之母）就在那裡，張開雙臂說，『回家吧，寶貝，你不該遭受這種痛苦』。」她也批評美國總統川普，「有人說『讓美國再次偉大』，但美國什麼時候偉大過了？美國是時候改變了。」

葬禮結束後，佛洛伊德將安葬在母親墓旁。休士頓士市長透納（Sylvester Turner）則在台上宣布，將簽署行政命令，禁止警察掐人頸部，同時要求警察開槍前必須明確警告。透納表示，「我們今天紀念佛洛伊德。因為當他嚥下最後一口氣，現在其他人終於得以呼吸。」

(中時 )