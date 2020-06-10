明(11)日各地天氣穩定，清晨至上午間由於北側水氣掠過，北部地區有小範圍降雨的機率，午後各山區及北部地區有局部短暫雷陣雨，菲律賓東方的熱帶氣旋明有機會發展成熱帶性低氣壓。

預報員陳建安表示，明天風場還是偏及西南風南風，各地炎熱晴朗，東半部地區有全天的不定時降雨，中午到晚上有局部較大雨勢。

陳建安指出，明天清晨到上午台灣北部有水氣通過，北台灣有局部短暫雨，午後雷陣雨部分，明天各地山區及大台北地區都有降雨機率，各地高溫也都來到31度以上，其中大台北、宜蘭、花蓮及台東地區高溫可達34至36度，提醒民眾多留意。

至於大家關心的「可能」2號颱風，目前該環境有利熱帶擾動發展，最快明天有機會發展成熱帶性低氣壓，周五(12)晚間或周六(13)穿過菲律賓進入南海，屆時有可能發展成輕度颱風，外圍水氣將為花蓮、台東及恆春半島帶來局部性短暫陣雨，周五到周日(14)全台都有午後雷陣雨機率。

陳建安說，即使發展成颱風，行徑路線也將往香港方向移動，對台灣影響較小，仍待其進一步發展才能得知。

(中時 )