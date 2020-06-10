政府規劃7月出將開始發放「振興三倍券」來刺激經濟，此外，文化部為振興藝文產業發展，更宣布於7月22日將加碼推出600元的「藝FUN券」拚藝文經濟。不過「宅神」朱學恒看到又推出一種券卻有種不祥的預感。

文化部表示，由於目前國內疫情已逐漸獲得控制，為支持臺灣藝文產業，將投入加碼振興三倍券行列，預計發行200萬份的「藝FUN券」。只不過振興三倍券還沒正式上路，又有個「藝FUN券」跑出來，讓朱學恒看得霧煞煞，在臉書發文表示「一國多制，又多了一種券，越來越複雜了」，坦言有一種「不祥的預感」。

而對網友來說，似乎也看不懂「藝FUN券」，許多人在貼文底下留言表示「光三倍卷就搞得大家一頭霧水…」、「 是在想盡辦法測試國人的邏輯跟記憶能力嗎？」、「不到三倍，所以湊到三倍，是這個概念嗎！」、「現在總額剛好3600，是巧合嗎」。

更有人笑稱「印上癮就對了！」、「期待政府發購房券」、「大灑券的時代來臨了」、「不厭券～士、農、工、商都來一種吧」、「振興印刷業」。

文化部表示，凡是對於藝文活動有興趣的民眾，只要下載「藝FUN券」APP，登錄基本資料並完成驗證，即可獲得600元電子券。民眾可於博物館、演藝廳、書店、電影院、Live House、藝文展演及電影票券等使用，「全國通用、藝文限定。」一人一機限領取一次，先搶先贏，額滿為止，使用期限至109年12月31日止。

(中時電子報)