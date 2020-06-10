隔23年，農委會副主委黃金城表示，國內養豬業者有些已有萎縮狀況，未來開啟外銷頂多也是慢慢恢復產能，至於是否要增設養豬場，則是地方政府的權責，若能找到不影響附近居民的地區設場，且地方政府也支持，中央也樂觀其成。

至於在成為非口蹄疫區、豬肉開啟外銷後，黃金城說，要努力維持國內的豬肉自給率，目前約在90％，有10％的進口豬肉，未來開放後也要保持90％的豬肉自給率。

黃金城表示，23年前台灣毛豬年產1200萬頭，是現在國內在養頭數550萬的2倍，即便現在從口蹄疫區除名，因社會對環境標準已不可同日而語，只要在養數增至800萬頭，就會對環境造成影響，因此在不影響環境的前提下，國內最多只能增至650萬頭，成長幅度約1成多。

黃金城認為，目前國內有些養豬場規模都萎縮，就算增產100萬頭也僅是達到產能飽和，增產豬隻也都是在現有養豬場，因此不至於對環境造成負擔。

但在龐大商機利誘下，仍可能會有一波增設養豬場的風潮，但黃金城解釋，養豬場不是說蓋就蓋，必須取得畜牧場登記證才能合法，而這項審核是地方政府權責，在環保意識抬頭的現代，要找到不影響民眾又能設場的地區沒那麼容易，但若找的到，地方政府也配合，當然樂觀其成。

除增設養豬場困難，現行畜牧場要擴建也不太可能，黃金城說，法規都有規定，能蓋的面積就是原本畜牧場建蔽率的70％，不可能擴張至80∼90％，除非原本設的場建蔽率不到7成，那或許還有一點擴張空間。

(中時 )