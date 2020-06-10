新聞深喉嚨

高雄市長韓國瑜被以逾93萬票被罷免，票數高到出乎意外。資深媒體人黃暐瀚表示，為什麼高市府所作的路平、燈亮、水溝通，罷免投票還會投出那麼高的票？他用9字形容高雄人對韓的看法「有欲除之而後快的恨」。

黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，韓國瑜若提罷免無效之訴，高雄人就會怒了，93萬票放在這邊，告訴你這是2020年6月6日的民意，跟這個民意對著幹，又更增加高雄人反韓跟反國民黨的血液基因。本來已經是87%討厭，則又變成99%，這樣對國民黨是好的事嗎？

黃暐瀚表示，尊重國民黨最後的決定，放棄補選不等於放棄高雄，說不定會讓高雄人有更多的時間去思考這次的罷免案。為什麼明明路平、燈亮、水溝通，還投出那麼高的票。對於韓國瑜會被罷免，因為總統蔡英文才在總統大選拿109萬票，所以並不意外，可是票數非常高，代表高雄人對韓國瑜「有欲除之而後快的恨」。

黃暐瀚指出，高雄人這麼恨韓國瑜，要給他一段時間，讓高雄人去想想，真的有那麼恨韓國瑜跟國民黨嗎？韓國瑜的市府團隊跟國民黨，真的有差到非得要挫骨揚灰嗎？要給高雄人一段時間去想。

(中時電子報)