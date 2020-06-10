網紅「Cat紙袋人」日前拍攝「終身VIP！搭捷運再也不用錢！不花錢搭捷運的方法？」影片，教導民眾如何在捷運逃票，真實身分為27歲龍姓男子10日晚遭警方約談到案，他訊後受訪時表示，因為當時輕易成功3次，所以當下心情很驚慌，所以後續言行處置有些不妥當，會再拍1支影片詳述過程。

捷運警察隊偵訊後，認為龍男與26歲協助拍片的陳姓女子，兩人拍影片教人逃票，已涉嫌觸犯刑法153條妨害秩序罪「以文字、圖畫、演說或他法，煽惑他人犯罪者，得處2年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金」另逃票也觸犯大眾捷運法第49及50條，將會依法函辦並請捷運局開出罰單。

紙袋人日前拍影片教導逃票，還表示1個月可省下1500元，影片po出後負評如潮，已遭網友檢舉下架，北市議員鍾沛君也在議會質詢揭露此事，市長柯文哲獲悉後相當生氣，表示：「應該把他K一頓，肉麻當有趣。」「送到警察局偵辦」。

台北捷運局稍後也發表聲明譴責，並向捷運警察隊報案，北市捷運警察隊第一時間找人時，龍男的手機卻已關機，經追查後發現他有另隻手機，輾轉聯繫龍才答應10日傍晚到案說明。

針對要被法辦，紙袋人之前透過網路平台發表聲明，強調自己3次逃票都成功，讓他覺得非常驚訝，所以才會揭發此事，他還反嗆捷運高層，「對於站務員被懲處寫報告我很抱歉，但你們高層可以先解決問題再寫報告嗎？寫報告有毛用？」似乎認為自己做的沒錯。

龍男晚間9時許步出警局時，面對媒體詢問時表示，不知道事情會鬧得這麼大，對造成捷運相關單位的困擾感到抱歉，但強調他當時輕易成功，心情是很慌張的，所以一些言行可能沒有很妥當，希望日後再好好說明。

(中時 )