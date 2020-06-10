隨著市場觀望美國聯準會(Fed)對於經濟前景狀況以及進一步刺激經濟措施的看法，加上美國科技股強漲，那斯達克指數再創歷史新高紀錄，道瓊指數周三(10日)開盤小跌20點。

截至台北時間10日晚間9點35分，道瓊指數下跌77.68 點或0.28%、暫報27,194.62點；標普500指數小漲0.41點或0.013%、暫報3,207.59點；那斯達克指數上漲55.10點或0.55%、暫報10,008.85點，那指站上萬點關卡。

蘋果股價上漲5.71美元或1.66%、暫報349.70美元；Alphabet股價上漲16.37 美元或1.13%、暫報1,468.45 美元；臉書股價上漲0.86美元或0.36%、暫報239.53美元；亞馬遜上漲61.96美元或2.38%、暫報2,662.82 美元。台積電ADR上漲0.35美元或0.62%、暫報56.96美元。

市場預期，Fed的利率將維持不變，但投資人關注收益率曲線控制(Yield Curve Control,YCC)等議題，這也是Fed自去年下半年以來首次發布經濟預測報告，主因是3月份新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，Fed當時拒絕預測。

(中時電子報)