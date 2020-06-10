國際主權基金研究所SWFI的6月全球資產「擁有人」調查報告，顯示近三成、約28.2％的受訪者看好全球上市公司的盈利預估，有機會在未來12個月內增長10％以上。相較於今年3月調查結果不到一成、約9.4％的看好度，目前6月的市場氛圍實在改善許多。

SWFI此次調查的對象，包括主權財富基金、退休養老金等法人投資者，綜整受訪基金擁有人的資產規模達2.727兆美元。該調研團隊表示，此份問卷已連續作了12次，每3個月作一次，已成為該領域衡量投資情緒的重要指標。

SWFI總裁Michael Maduell指出，新冠病毒和隔離措施對投資市場造成空前影響，令主權基金董事會、執行團隊，以及養老金受託人感到困惑，在投資決策時被迫作出挑戰性假設，並引入新的投資方式。

近2年來全球資本市場的高波動，使得握有大把資金的主權基金，或長期持續投資的歐美退休基金，都面臨多次投資損失、再重新找回獲利的辛苦過程，從SWFI的調查結果可以確定，各團隊均認同股票收益會是此波疫後獲利的最大動力。

(工商 )