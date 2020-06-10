台灣百和（9938）10日召開股東常會，除了通過每股配息3元外，並順利改選九席董事（含獨董三席）。結果，台灣百和董事長鄭森煤，及總經理兼董事鄭誠禕，均順利連任。

鄭森煤表示，近年來公司逐步增加越南及印尼地區的產品品項，且今年在軍備用品、醫療產業、航空產業產品，及止滑產品等，均有相當不錯突破與成績。

台灣百和10日選出九席董事（含獨董三席），包括鄭森煤、林義明、鄭誠禕（再興投資公司代表人）、白錫明、鄭怡倫，及鄭新隆等六席董事；另羅瑞霖、王忠正及陳家玉，則當選獨立董事。 台灣百和2019年度合併營收逾152.99億元、年增11.5％，創歷史新高，稅後盈餘15.22億元、年增11.9％，創歷史次高，EPS5.11元，高於2018年的4.57元，僅次於2017年度的5.44元。

台灣百和今年第一季財報，首季合併營收45.97億元、年增5.8％，因高毛利產品占比提高，使得第一季營業利益10.5億元、年增32.7％，稅後淨利5.34億元、年增31.4％，EPS1.79元，高於去年同期1.36元，創同期新高，使得公司整體表現穩健正常及持續成長。

(工商 )