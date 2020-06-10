迎接暑假的到來，戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式宣布將於6月11日推出1.9.1版本更新，隨機戰鬥中將新增一張逼真感十足的Berlin地圖，這張1050x1050公尺大小的Berlin地圖主打4大主要戰鬥區域，場景各個細節處細緻到不可思議，歷史建築與其他地標全可一眼認出。

《戰車世界》推出1.9.1版本更新(影片來源/youtube/World of Tanks Asia)

另外，1.9.1版本更新將推出全新視覺化獨特自訂要素，幾乎所有現有風格將加入全新「漸變自訂花樣」，玩家在隨機戰鬥完成特定等級對應的條件後，花樣等級就會自動提升且外觀也會隨之改變，「漸變自訂花樣」顏色閃亮且充滿動感、視覺效果飽滿，套用後會立刻讓車輛外觀提升一個檔次。另外也有「可調整風格」的選項提供給玩家個別套用獨特自訂要素。此外，在1.9.1版本更新正式上線後，我們也將推出可套用在所有階級與國家車輛的投影花樣。

「戰車遠征」賽季2將與1.9.1版本更新同步推出，如同賽季1，玩家必須駕駛VI階到X階車輛在隨機戰鬥（大戰除外）奮戰，拿出渾身解數並獲得進度點數來不斷挺進戰車遠征階段。賽季2將有2輛全新戰車遠征核心車輛，分別為M48A5 Patton（美國 X 階中型戰車）以及TVP T50/51（捷克斯洛伐克 X 階中型戰車），皆能協助玩家取得更多的進度點數。

賽季2也準備了一系列精美的獎勵給玩家，一旦完成所有45個主要進度階段後，玩家就能獲得2款炫到爆的3D風格之一以及其相對應的獨特自訂乘員。其他賽季2遊戲內獎勵包括加值帳號、銀幣、藍圖碎片以及嶄新戰勛裝備等眾多好康。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「為期3個月的戰車遠征賽季1獲得玩家熱烈迴響，玩家跟社群都很樂在其中。賽季1正式展開後，團隊就持續在收集玩家的建議，也造就賽季2可以順利的緊接著推出。全新賽季即將正式展開，我們相信玩家會很喜歡這次全新賽季的內容及我們所準備的一系列豐富獎勵！」

●關於《戰車世界》

《戰車世界》是以20世紀中葉為背景的團隊合作大型多人連線動作裝甲戰爭遊戲。您將與來自世界各地的戰車車長們一同參與二次世界大戰時各種經典刺激的戰役。遊戲內共有超過500輛來自美國、德國、蘇聯、法國、英國、日本、中國、瑞典與捷克等國家的裝甲車輛可供使用，每台戰車的細節和設計完全忠於史實。

●關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。

(科技)