Teen who cleaned Bailey Avenue given full scholarship, car and insurance(影片源自Youtube)

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd），因為警方執法過當致死，引發全美暴動，民眾站出來替佛洛伊德聲援，部分地區甚至傳出暴動、流血衝突、搶劫等脫序事件，但有一名18歲非裔少年安東尼奧（Antonio Gwynn），選擇用自己的方式支持佛洛伊德，他花10小時打掃街道，想不到意外獲得一輛跑車、以及全額獎學金。

紐約州水牛城歷經前一天的暴動示威，街道滿是垃圾還有碎玻璃，安東尼奧見狀，從凌晨2點開始默默打掃，連續10小時沒有停止，隔天當地居民打算出門開始清理善後時，看到乾淨街道非常驚訝，因此安東尼奧的行為很快被讚揚出去。

安東尼奧接受外媒採訪時說，自己在新聞上看到，居民每天必經的貝利大街（Bailey avenue）充滿垃圾，知道大家都是走這條路上班，才決定動手清潔打掃；一位住在當地的27歲富豪麥特（Matt Block），得知這件事後非常感動，表示安東尼奧善心非常珍貴，直接送他一輛2004年出產、紅色福特野馬敞篷跑車。

不只富豪麥特讚賞安東尼奧，水牛城的麥戴爾大學（Medaille College），聽聞安東尼奧的善行，決定提供全額獎學金，讓他可以順利入學，且安東尼奧打算大學畢業後，開設清潔公司，完成自已的夢想。

(中時電子報)