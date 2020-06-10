星宇航空原預定本月11日復航的檳城航線，因為來不及因應馬來西亞7日公布的防疫新規定，9日決定暫延一周至18日復航。另原本預定7月1日開航的沖繩及宿霧航線，受限於兩地疫情尚未解封，確定延期，開航時間視情而定。

因新冠肺炎疫情趨緩，星宇航空原規劃6月起恢復澳門、檳城部分客運航班，澳門線順利在6月1日復飛，每周3班；原訂10日起復飛檳城，每周1班，另峴港航線暫停至本月30日，目前台越雙方正在洽談相互邊境解封，星宇航空等候開放中。

星宇航空公關長聶國維表示，馬來西亞政府7日宣布一項防疫新規定，航空公司須向衛生及國家安全單位申請獲准才能飛航，8日逢馬來西亞國定假日，星宇航空9日提出申請，因相關作業來不及，為保障旅客權益決定先暫停，已通知旅客暫延至18日。

另星宇航空預定7月1日開航沖繩及宿霧航線，但因台日與台菲都尚未解封，目前沒有明確開航時間。

聶國維坦承，目前澳門線客運航班每班載客人數都是個位數，不過因為有貨運支撐，貨運收入可支應固定成本，載客則提供空服員訓練機會，公司會持續收客。

(工商 )