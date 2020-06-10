由克里斯多夫諾蘭（ Christopher Nolan） 導演的《黑暗騎士》三部曲，5月29日連同IMAX版本重返大銀幕。這部被譽為史上最經典的「蝙蝠俠」電影系列，在《黑暗騎士：黎明升起 The Dark Knight Rises》中，有一段劇情是反派班恩將警察趕到下水道，釋放囚犯，讓底層、基層的人掀起全城暴動，針對富人攻擊打劫，這一幕幕仇富的反應，如今卻彷如在美國上演。

黑暗騎士：黎明升起這幕宛如神預言。（圖／Youtube）

非裔男子佛洛伊德（Geroge Floyd）因為一張20美元假鈔，被白人警察用膝蓋壓制致死，引起這股抗議潮，到第7天，抗議行動遍布全美超過140個城市，紐約、華府和洛杉磯等40個城市陸續宣布宵禁，這次的事態為何演變這麼嚴重？政治觀察家認為主要原因在於經濟。

美國富豪在2007到2009年的金融危機中財富縮水，所得下滑幅度超過36%﹔但是在金融海嘯過後，股市回溫、企業獲利反彈，2009年以來，全美增加的收入有95%集中在這1%的金字塔頂端富豪手中；反觀必須靠工資過活、這99%的美國民眾，他們的收入卻因通膨和匯率波動等因素持續縮水。當然還有新冠肺炎疫情的爆發，導致經濟活動近乎停擺，美國2020年3到5月的失業請領總人數累計超過4000萬人，白宮官員估算，在整體經濟好轉前失業率恐會達到25%。

非裔男子佛洛伊德因為一張鈔票，被白人警察用膝蓋壓制致死。（圖／IG）

再來，才是這次的種族歧視問題，根據東吳大學政治系教授劉必榮表示，美國社會長期存在嚴重種族歧視，白人警察對非裔過度執法的情況，也絕非頭一遭。「即便美國曾有非裔總統歐巴馬出線，其實也未根本解決根深蒂固的種族不平等問題」。劉必榮指出，據統計，由於非裔在美國生活條件及經濟狀況較差，可能無力負擔高額醫療保險，故普遍所得醫療照護相對不足，非裔面臨流行病毒感染確診人數，也較其他種族高出許多。

電影中的布魯斯偉恩是個富豪，但是他有信仰，最後才讓這場動亂有了完美結局，但是反觀現實中的美國，有這樣的超級英雄嗎？（圖／Reuters、Youtube）

在這次佛洛伊德事件衝突下，也就擴大為人民不滿警察執法暴力的岀口，讓有色人種得以宣洩長期遭受種族歧視和社會底層的不平。川普的國家主義和反移民思想，更是他們強烈反對的政策。除此之外，川普也無法安撫群眾情緒，反而指責民主黨地方州長執法態度，以及極左派份子煽動暴力抗爭，並宣稱要將所謂「反法西斯主義」「Antifa」（anti-fascist）意識形態，歸列入恐怖組織名單。

再回到電影中男主角布魯斯偉恩的身上，他不是電影中所謂的貧富階級受害者，也不是底層、更不是弱勢族群，相反的他是個富豪，還是金頂端的那一群，只是他有信仰，所以最後才讓這場動亂有了完美結局。但是反觀現實中的美國，有這樣的超級英雄嗎？現任的川普，從富豪成為美國總統，卻暴露他不尊重專業政策，罔顧人民生命及偏執管理缺陷。隨著年底的美國總統大選時程接近，下屆的總統大位花落誰家，美國社會的階級、種族裂痕，都是未來領導人亟需解決的課題。

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(中時電子報)