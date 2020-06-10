日前監理機關統計，新北市青少年無照駕駛車禍肇事率偏高，新莊警分局針對未成年無照駕駛、危險駕駛及酒後駕車等重大危害交通安全違規行為加強取締，並針對違規情形嚴重且有繼續騎乘可能者，將其車輛移置保管，要求車主、家長親自至派出所駐地領回，以杜絕青少年無照駕駛。

據新莊警分局資料統計，1月至5月已累計告發無照駕駛2199件，其中未成年無照駕駛取締527件。

警方表示，依照道路交通管理處罰條例第21條規定，無照駕駛處駕駛人6000元以上12000元以下罰鍰且當場禁止其行駛；車輛所有人允許他人無照駕駛者，也處6000元以上12,000元以下罰鍰且記該車違規紀錄1次。

另，第23條規定，駕駛人允許他人無照駕駛，可吊扣其駕照3個月；第85條之2條規定，車輛有禁止其行駛者，必要時得逕行移置保管。道路交通管理處罰條例第85條之4則規定，未滿14歲者違反處罰條例的規定，並非處罰行為人，而是直接處罰其法定代理人或監護人。

新莊警分局呼籲，大多青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎機車上路，家長應負起教育責任，給予正確的法治觀念，而非讓家中孩子因為代步、方便等理由，忽略遵守交通法規的重要性，不僅違法，也大大增加了行車危險性。

(中時 )