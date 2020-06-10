高雄市長韓國瑜遭罷免後，昨(9日)在臉書上射出最後的穿雲箭，號召支持者在他任期的最後一天，也就是11日的下午，來到鳳山行政中心外的草地，他想好好和大家道謝。到目前為止，有超過1.5萬名網友留言回應。

韓國瑜在臉書上表示，11日是他和市府團隊上班的最後一天，他想在這天和支持他的朋友們好好道謝，並請當天到場的大家穿著白色上衣、全程戴口罩儘量靜默、以感謝取代仇恨團結守望高雄。

韓國瑜也在自己的貼文下方留言，「所有的好朋友都歡迎一起來，大家有空來參加嗎？」，網友們則回應，「韓市長，您永遠是我心目中的中華民國庶民總統」、「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見，韓總」、「有喔！市長我愛你」、「一定到」、「一定到，讓我們再見您一次，讚」、「我們全家一定到」。

今(10)日下午，韓國瑜也再次在臉書上發文提醒大家明天下午3點半，鳳山行政中心草地見。網友們也暖心回應，「謝謝你們，非常感謝你們團隊和韓市長的辛苦堅持和付出，感謝」、「謝謝你們，非常感謝你們團隊和韓市長的辛苦堅持和付出，感謝」、「市長辛苦了，期待您再出發，永遠支持您」。

(中時電子報)