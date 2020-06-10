港府日前傳出將推行「港版健康碼」，並與廣東進行互認，以恢復粵港澳三地人員來往免於檢疫14日，三地政府將商討互認認可彼此檢驗機構所做出來的檢疫結果。據港媒《明報》報導，香港目前有8間認可的檢測機構，包括5間醫院和3佳私人化驗所，預計港府最快本周公布健康碼實施詳情。

這8間認可檢測機構分別為養和醫院、仁安醫院、港怡醫院、荃灣港安和香港港安醫院（荃灣及香港港安共用一個化驗室）、栢立醫學化驗所有限公司、香港分子病理檢驗中心有限公司，以及基因檢測公司Prenetics。

有消息透露，香港衛生署11日早上將會與上述認可化驗機構的代表會面，並針對健康碼電子平台的具體資料進行釐清，例如如何上載測試結果至平台等。據了解，申請人需經醫生評估才能接受檢測，包括是否有病徵或接觸確診者以及旅遊史等。另外，申請人完成測試後，檢測機構會將結果上載至健康碼系統，申請人才可用化驗所紀錄在網上申請健康碼。目前方案傾向以商務、公務人士為優先。

據香港建制派「公民力量」所做的民調顯示，有74％的民眾支持重新開放已暫停的關口。

(中時 )