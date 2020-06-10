台南市永康區南臺科大晚間7時許驚傳黃姓男大生在校園後門停車場，遭另一名游姓男大生拿刀追砍，造成全身背部、頸、手多處刀傷，黃男緊急送奇美醫學中心救治，身上有多重撕裂傷，但意識清醒，仍在救治中。逞凶的21歲游姓男大生，案發後自己告知警方「我殺人」，之後被帶回派出所，但因為情緒不穩定，晚間並未接受偵訊。

根據了解，游男的女友也在同一校就讀，這起凶殺案疑為三角關係，游男和黃男今晚相約談判，未料，游竟拿出預藏在背包內的開山刀追砍黃男，作案凶刀血跡斑斑。

(中時 )