高雄市長韓國瑜遭罷免後，成為史上首位被罷免的縣市首長，然而這也引發韓粉與部分藍營支持者不滿，揚言也要發起罷免報復。對此，國民黨革實院長、台北市議員羅智強和立法院財政委員會召委、國民黨立委賴士葆，今(10日)都分別在臉書發起投票活動，截至晚間22時許，2個投票活動共有近10萬名網友參與，有九成民眾認為國民黨應該反擊。

羅智強臉書投票活動。(取自羅智強臉書)

羅智強在臉書發起網路投票，並寫下「民進黨按下了罷免核子彈的按鈕，發動了罷免核子戰的第一撃。請問，你覺得國民黨該發動反撃，也按下罷免核彈鈕，發起罷免民進黨的公職民代嗎？」，並以「國民黨該反擊」和「國民黨不該反擊」兩選項，詢問網友對國民黨反制罷免的看法。而該活動共有8.6萬名網友投票，其中有93%網友認為「該反擊」。

賴士葆也在臉書發起投票。(取自賴士葆臉書)

至於，賴士葆則是以「您是否贊成國民黨應發動全面罷免戰」，請民眾按下贊成或不贊成表達意見，而目前為止共有1萬人投票，其中90%網友則是投下「贊成」。

兩項投票活動曝光後，不少網友都紛紛留言表示，「當然要反擊，但別用罷免」、「真的不適合就該罷掉！但不是盲目的罷」、「和平理性，只是等著被他們給滅了」、「該反擊，但作為請用點智慧及謀略」。

(中時電子報)