MC HotDog（熱狗）將再度當爸，他與女友鄭年均交往逾10年，至今未婚，不過在2017年迎來女兒「小小啵」，女兒已3歲，鄭年均10日在IG宣布懷上第二胎，許多好友、網友紛紛獻上祝福，鄭年均表示：「每天在乾嘔、吐、流鼻血、好撐、好累、好喘中度過，真是充滿意外，沒想到我又要再生一個。」熱狗則說不管是計畫還是意外，他們都是決定要生下來，所以就是計畫的。

被問及將三度當爸心情，熱狗說：「現在的心情就是房子要不夠住了，可能又要搬到大一點的，好慘。」並表示小孩的性別目前都還不知道。而鄭年均分享下一次產檢要做羊膜穿刺，「這是我必做項目之一，想到肚子又要被很長的針搓進去，我就頭皮發麻。」

他們將11月迎來寶寶，鄭年均說：「我的脊椎又要被打麻醉，躺在冰冷的手術台上被醫生拉扯，誰說有經驗就不害怕，沒經驗傻傻的生比較好。」並感謝版友陪著她養了一個小孩到3歲，「現在又要陪我生第二個小孩了，雖然很害怕再走一次地獄，但是真心希望這個寶寶能夠平安健康長大。」至於希望是男孩或女孩？鄭年均直言希望是女生，「女生送廢物入住女生宿舍，被滿滿的公主圍繞。」

MC HotDog與女友鄭年均將迎接二胎。（摘自IG）

(中時 )