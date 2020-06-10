近期南韓一些知名男星退伍的回歸作品陸續播出，但收視卻不如當兵前，甚至一落千丈，其中長腿歐爸李敏鎬接下《The King：永遠的君主》男主角，卻雷聲大雨點小，無論祭出何種精彩情節，收視無法止跌；而在去年中退伍的金秀賢，回歸作《雖然是精神病但沒關係》即將開播，讓粉絲也是既期待又怕受傷害。

韓劇《The King：永遠的君主》有超強卡司李敏鎬和金高銀，加上又有寫出許多經典電視劇的編輯，外界原以為這是李敏鎬退伍強勢回歸，開播後收視卻屢創新低，這個星期五將播出大結局，能否止跌也成為關注焦點之一。

此外，另一大咖男星金秀賢去年7月退伍後，已經友情客串《德魯納酒店》和《愛的迫降》，近期他的回歸作品《雖然是精神病但沒關係》將在20日開播；許多網友也不免擔憂，是否會像李敏鎬回歸一樣不再是「收視保證」了。

(中時電子報)