近日，深圳市住房和建設局再發通知，為了準確掌握深圳中古屋市場真實交易情況，為大陸房市發展提供預期研判，要求各房地產經紀機構每月7日前上報上一個月中古屋成交價格等相關資訊。

這份名為《深圳市住房和建設局關於定期報送二手商品房成交信息的通知》指出，各房地產機構應按時完成報送工作並對填報資訊的真實性和準確性負責，對於不報、漏報、瞞報、錯報的機構，市房地產主管部門可依法視情況採取約談、警告、暫停網簽權限等處理措施，並納入房地產行業誠信系統予以聯合懲戒。

對此，深圳市住房和建設局並未給予回應。不過，深圳多家中介機構負責人回應表示「有在做、確實需要上報。」

諸葛找房數據研究中心數據顯示，5月，深圳中古屋市場均價為每平方公尺6萬8372元人民幣，月漲幅2.69％；年漲幅達6.53％。

對於5月大陸房市情況，美聯物業全國研究中心總監何倩茹表示，目前深圳市場趨於平穩，價格監管還在繼續中，除了部分價格波動略明顯的社區，整體市場來看還是很平穩的，5月分量價都不錯。

深圳中原董事總經理鄭叔倫則指出，政府近期一系列的措施調控，已經頗見成效。包括對部分社區房地產加強監控、限價、禁止網簽等手段，都有效壓制炒房行為。雖然成交量還維持在4月標準，但是房價上升的勢頭，明顯得到遏制。各大中介公司積極響應，要求不允許上架高房價房源，對於明顯高於市場價格的房源，一律謝絕委託，種種手段加起來，有效壓制房價上升勢頭，讓中古屋市場重新回到健康方向發展。

據了解，深圳市對房地產市場的監管從今年4月開始就逐漸趨嚴，無論是新房還是中古屋均迎來全面整治。比如，3月，在疫情不斷好轉之時，深圳寶安區房地產市場相繼出現購房繳納「喝茶費」、「更名費」的負面輿論，涉及新錦安海納公館、雲璽錦庭、潤恒都市名薈等多個房地產；4月3日，深圳市寶安區住房和建設局開展打擊房地產開發企業、中介機構收取「喝茶費」、「更名費」等價外費用違法行為的行動，涉案房地產全部房源暫停網簽權限。

(旺報 )