自年初總統、立委雙輸，國民黨氣勢一洩千里，支持度一路探底；雪上加霜的是高雄市府會龍頭一夕折損，緊接而來市長補選，已可預見將慘遭綠巨人屠戮，再加上黨內精英出走，難怪黨主席江啟臣憂慮國民黨會鬧分裂或遭人裂解。

國民黨正於低潮。在以美國為首的反中氛圍，被民進黨緊貼紅標，招致不少國人反感，加上又討好不了美國、滿足不了中國，處境更形艱難，尤其近四年蔡政府完全執政、完全霸道的作法，以膝壓頸把藍營往死裡打，使國民黨無論選舉戰場、政治攻防敗仗連連。就算僥倖得分，民進黨硬是能找出方法，把分數變成零分，甚至負分，罷韓就是血淋淋的例子。

世態炎涼，政治現實。在野的國民黨缺資源、沒舞台，有人被他黨招降出走，看似無情，卻是殘酷現實。但只要大樹不倒，跑掉幾隻猢猻，猴群未散，尚不足懼，就怕沒能安軍心、穩陣腳，甚至施錯肥、投錯藥，錯失去重新茁壯契機，甚至日久貽誤生機。

眼前國民黨正從兩岸、組織、財務及青年等四大方向推動改革，希望有朝一日「重返執政」；但改革雖勢在必行，更迫切的應是心態、作法，要馬上成為稱職的鋼鐵在野黨。

以罷韓為例，各部會不顧行政分際、法令規章，搶搭罷韓專車，甚至縱容盜用官徽等觸犯公訴罪行為，國民黨除了網路發文批判、開記者會痛罵、議場質詢砲轟等狗吠火車的動作，其餘都以「配合韓營低調」為由，再無任何作為。但這類狀況，其實在於政黨是否有能力爭是非、夠膽識論黑白，更可凸顯非法罷韓手段的不公道。若易地而處，民進黨會不踹破法務部大門、糾眾陳抗嗎？

而類似狀況，四年來並非少見。面對霸道的執政者，國民黨與其軟趴趴地想著如何重返執政，不如積極扮好監督制衡角色；只要恢復民眾的信心及支持，何懼會遭裂解？何愁無法執政？

(中時 )