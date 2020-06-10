中國大陸國家互聯網信息辦公室通報，北京市部門今（10日）就淘寶、天貓總裁蔣凡的輿論事件，約談新浪微博負責人，責令其立即整改，自當日下午3時起暫停更新微博熱搜榜、熱門話題榜一周；另嚴肅處理相關責任人，依法從嚴予以罰款。

網信辦有關業務局負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全管理制度，明確內部審核處置流程，不得傳播違法違規訊息，包括隨意干預訊息呈現。惟新浪微博在蔣凡輿論事件中，干擾網上傳播秩序，傳播違法違規訊息等問題，當局將進一步強化日常監管，督促相關平台加強內部管理和自律。

今年4月14日，蔣凡妻子在微博帳號「花花董花花」上發文，要求網紅張大奕勿招惹其丈夫，弘起外界關注。同月18日，蔣凡在公司內網發文，就網路傳言帶來的惡劣影響道歉，並請求公司展開調查。至27日，阿里巴巴集團取消蔣凡合夥人的身份，並從集團資深副總裁降職為集團副總裁。

(中時 )