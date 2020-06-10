桃園市1名陳姓幫派大哥，因下令旗下眾多小弟中1名患有輕度智障的管姓小弟專門負責接送就讀國中的乾女兒放學，但管男反應較差，經常犯錯，不是遲到，就是沒接到人，讓「大哥」很生氣，竟下令其他小弟將管男押走，施以凌虐，小弟還拍攝影片傳群組炫耀，2天後，警方將管男救出送醫，但管男不治死亡，陳男及小弟等9人也陸續被警方逮獲移送檢方，其中陳男等4人聲押獲准，全案目前由檢警擴大偵辦中。

警方調查，死者管男因有輕度智能障礙，平日即常遭受同夥欺負，平時就負責接送陳姓大哥就讀國中的乾女兒放學，因連續出錯，常讓陳男不爽。

5月19日，陳男帶著另8名小弟將管男押至另名小弟租屋處，對他剃光頭、拳腳、棍棒相加外，更將管男凌虐長達2天，還有同夥以手機拍下管男奄奄一息的影片傳送LINE群組。

警方據報，於21日循線救出重傷的管男並迅速送醫，但仍宣告不治死亡，警方隨後將陳男等9人逮捕到案，經移送桃園地檢署，承辦檢察官訊後將陳男等4人依殺人罪嫌聲請羈獲准，其餘5名青少年則諭知交保候傳。

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(中時電子報)