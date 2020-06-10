罷韓通過後，台北市長柯文哲日前在議會稱台灣已經到一黨專政的地步，總統蔡英文聽聞後回應，「民主政治沒有一黨專政」，對此，柯文哲10日晚間反擊，民進黨選前說要撐香港，但對於台灣的手足卻是黨同伐異、非我族類，從不手軟。

針對罷韓成功，柯文哲認為台灣已到一黨專政地步，但蔡英文在臉書表示，民主政治沒一黨專政，做得好人民就給機會，做不好人民就會淘汰。而柯文哲看到後又發文強調，「評論了罷韓過後的政局變化，很快的就看到來自世界各地，包括博愛特區，鋪天蓋地的攻擊」。

柯文哲直言，黨政軍退出媒體，過去是民進黨的大力宣傳的口號，現在卻是大肆採購媒體、置入行銷，還有側翼粉專助攻，讓政策討論幾乎失去空間。而大選前，蔡英文說要撐香港，如今卻要終止「港澳關係條例」，選前都是手足，選後音訊全無，而民進黨對於台灣的手足呢？卻是黨同伐異、非我族類，從不手軟。

柯文哲也抨擊，只要與之不同調，就是破壞團結，就是中共的同路人，這是「民主」嗎？還是蔡英文的民主和大家不一樣。

最後，柯文哲表示，「重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實」，當權者若無法容忍不同聲音，把不同意見者，一律打成檳榔、叉燒包、紅心芭樂，我們要如何正常自在的發聲，又如何能對台灣的民主、政黨政治的正常化有所期待？

(中時電子報)