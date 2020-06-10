統一獅今（10）晚長短火力齊發，敲出14支安打，包括林祖傑2分炮、老將陳鏞基陽春彈、鄧志偉3分炮，以11比2大勝樂天桃猿，本周2連勝，對戰成績7勝6敗。雖然獅隊戰績墊底，卻是唯一對猿隊佔上風的球隊。先發投手施子謙7局、失2分，以「優質先發」內容拿下第4勝，獲選單場MVP，並列勝投王。
猿隊先發投手尼寇力前3局表現神勇，4局打完雙方1比1平手也還不算離譜。不過5局上他突然被擊出5支安打，包括吳桀睿的2分打點一壘打、陳鏞基的陽春全壘打，總共掉5分，形成重傷害。6局上獅隊林祖傑再補上一發2分炮，比數拉開為8比1，勝負已定。9局上代打鄧志偉補上1發3分炮，是個人本季第4轟。
猿隊梁家榮在2局下率先揮出陽春全壘打，是其個人本季首轟；林立在6局下補上一發陽春彈，本季第10轟出爐，兩人幫助猿隊打進2分。
獅隊先發投手施子謙投完7局被敲9支安打，但只有2支陽春全壘打丟分，拿下第4勝並列勝投王，也是這場比賽的單場MVP。
(中時 )
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