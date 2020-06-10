高雄市長韓國瑜遭到罷免，發表「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」。台北市議員鍾小平認為，韓國瑜下一步不會選國民黨主席，甚至稱韓國瑜聲明漏講「一個目標」，他就是要選台北市長。

韓國瑜在臉書貼文表示，6月11日是市府團隊在市府上班的最後一天，想跟市民朋友好好道別，並致上最深切的謝意，請當天參與朋友務必著白色上衣、全程戴口罩，儘量靜默，以感謝取代仇恨，團結守望高雄，6月11日15:30，在鳳山行政中心草地見！

鍾小平在談話性節目《關鍵時刻》表示，韓國瑜為什麼要號召帶白口罩、穿白衣，就是喊冤，喊冤的能量，就是為選台北市長儲積能量，這是最大的概念。他是一個有爆發力、沒有續航力的人。他適合有氧運動，叫他跑馬拉松不厲害，但叫他打拳擊，打兩拳把人撂倒，深藍看得會很過癮。所以韓國瑜的目標大家都看錯了，他不會選國民黨主席，會選台北市長。

不過93萬票罷免票，韓國瑜還有能量嗎？鍾小平指出，韓國瑜在高雄跌倒，不能在高雄站起來，在台北市站起來就好了。台北市是首都，以台北市選民的結構，29％是外省籍，還有很多本省籍軍公教，誰說一定會投民進黨。他也認為，國民黨立委蔣萬安搞不好不敢戰。

(中時電子報)