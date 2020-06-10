美國線上二手車銷售商Vroom 9日在那斯達克交易所掛牌，上市首日股價狂飆將近118％。繼華納音樂集團在月初上市後，Vroom再次為沉寂多時的美國股票首次公開發行（IPO）市場增添活力。

Vroom 9日開盤以40.25美元開始交易，比IPO定價22美元高出83％。終場Vroom股價躥揚117.73％，報47.9美元，讓市值超越55億美元。

Vroom是繼華納音樂集團與行銷數據供應商ZoomInfo Technologies之後，近期成功的上市案例。華納音樂上市首日股價大漲逾20％，當日籌資逾19億美元，寫下2020年以來美國最大IPO案。 ZoomInfo掛牌首日股價躥升62％。

新冠肺炎疫情重創經濟和股市，讓企業暫緩上市計畫，使得過去幾個月美國IPO市場相對冷清。近日企業開始重返IPO市場，而且上市後表現強勁，可望提升作壁上觀的企業重拾IPO意願。

Vroom在上市前一日將售股規模由1,875萬股增加至2,125萬股，同時將IPO定價由每股18至20美元，調高至22美元。

Vroom預估上市約可集資逾4.31億美元，這筆資金將用在廣告、行銷和技術開發方面。該公司亦透露，上市籌措的資金也可能用來收購或投資其他企業、產品或服務。

Vroom 2019年營收達11.9億美元，高於2018年的8.55億美元。Vroom也和許多新創公司一樣尚未有獲利，該公司2019年虧損1.43億美元，高於2018年的淨損8,520萬美元。

Vroom在呈交主管機關的文件中指出，疫情恐抑制市場需求，衝擊公司營運，導致成本增加和線上銷售減少。

Vroom指出，「新冠肺炎大流行期間，不確定性讓公司的營收難以預測。」該公司同時強調，疫情可能嚴重影響2020會計年度的業務、營運和財務狀況。

(工商 )