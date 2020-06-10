美國電動卡車製造商尼可拉汽車（Nikola Motor）上市短短四日，市值一度超越福特汽車（Ford）等傳統汽車廠，反映投資人熱切看好電動車前景。

尼可拉自6月4日在那斯達克掛牌後，股價約翻漲3倍。

尼可拉的市值在美股9日盤中衝破300億美元，超越福特的288億美元和飛雅特克萊斯勒（FCA）的205億美元。

尼可拉股價一飛衝天，反映投資人對新興電動車製造商的興趣勝過傳統汽車廠，以及華爾街看好電動車和其他未來技術。

投資人追捧電動車技術，帶動特斯拉（Tesla）和大陸電動車品牌蔚來汽車（NIO）2020年股價勁升逾1倍。在此同時，通用汽車（General Motors）和福特的股價則受疫情衝擊。

尼可拉4日上市首日股價收在35美元，市值約130億美元。該公司執行長米爾頓（Trevor Milton）7日晚上在推特表示，公司將自6月29日開始接受氫燃料和電動混合皮卡Badger預定，激勵股價自8日開始躥揚。

米爾頓也為Badger設下遠大的目標，期許該車款擠下福特F-150，成為美國最暢銷的皮卡。米爾頓受訪時表示：「我的目標是從福特手中奪下王座。」F-150蟬聯美國最暢銷的皮卡多年，福特對米爾頓的發言不予置評。

尼可拉表示，公司握有商用客戶逾100億美元的訂單，包括啤酒製造商百威英博（AB InBev）等，待旗下汽車交車後，將於2021年開始產生營收。

儘管傳統汽車廠挹注巨資開拓電動車業務，但投資人對汽車廠的注意力卻不如新興公司。電動車大廠特斯拉2020年來股價漲勢凌厲，目前市值逼近1,743億美元，將近通用、福特和飛雅特克萊斯勒市值合計的2倍。

(工商 )