罷韓案通過後，高雄市長的補選名單成為外界關注焦點，然而，對於韓市府的決定，蔡英文表示尊重，但認為罷韓國家隊的說法有偏頗，此次罷免案結果是高雄市民展現集體意志，政府的角色是保障民眾行使權利時不被干擾。對此，資深媒體人陳揮文今(10日)在廣播節目中談到此議題時，忍不住講，「說沒罷韓國家隊，真的很誇張很離譜。」

陳揮文今在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中提到，蔡總統說沒有所謂罷韓國家隊問題，但蔡的網軍跟國家機器，是副總統賴清德講的，因為賴曾說過「蔡總統請妳的網軍停止攻擊我、國家機器不應介入民進黨初選」。

陳揮文進一步指出，「副總統說總統有國家機器，其實國家機器就是國家隊，這部會的荒腔走板我就不重複講了。」他也說，「是韓國瑜被罷免沒錯，那妳的國家隊有沒有出奧步？」

陳揮文提到，自己本來還痴心妄想蔡英文會幫韓國瑜說一句話，「從1月講到現在，妳就是做不到，你就是一般政客，總統最多當8年，各部會亂成這樣，妳說沒罷韓國家隊，真的很誇張。」

(中時電子報)